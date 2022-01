Kryeministri ka mbërritur në selinë e Partisë Socialiste dhe ka mbledhur Kryesinë e socialistëve për të diskutuar dy tema të rëndësishme. Mësohet se tema e parë që do të jetë në fokus të takimit ka të bëjë me organizimin e Kongresit të PS në datën 29 janar, pasi në këtë ditë do të shpalosen objektivat e qeverisë në këtë mandat qeverisës.

Së dyti, në këtë mbledhje kryesie pritet të flitet edhe për zgjedhjet e pjesshme vendore në 6 bashkitë e vendit të mbetur pa kryetar. Drejtuesit politik të qarqeve kanë marrë emra të propozuara nga baza e anëtarëve të partisë në bashkitë përkatëse dhe do të bëjnë vlerësimet e duhura.

Kujtojmë se ditën e sotme presidenti Meta ka dekretuar datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme lokale dhe ato do të zhvillohen në 6 mars 2022. Kështu janë 6 bashki ku do të mbahen zgjedhje: Lushnjë, Dibër, Vorë Shkodër, Durrës, Rrogozhinë.