I rezultuar pozitiv me Covid mes fundit të 2021 dhe fillimit të vitit të ri, për Lionel Messin, yllin e Argjentinës dhe Paris Saint-Germain, u desh më shumë se sa pritej për t’u negativizuar dhe rikuperuar formën. Madje, Pleshti ende duhet ta gjejë formën siç pranohet nga vetë shtatë herë Topi i Artë në mediat sociale.

Nëpërmjet Instagramit, Messi ka dashur t’i dërgojë një mesazh tifozëve të shumtë që i kanë treguar afërsinë e tyre në këtë periudhë delikate dhe në të njëjtën kohë pyesnin se kur do të mund ta shihnin sërish në fushë. “Përshëndetje të gjithëve! Siç e dini unë kam pasur Covid dhe doja t’ju falënderoja për të gjitha mesazhet që kam marrë dhe t’ju them se mu desh më shumë kohë nga sa mendoja që të jem mirë dhe të shërohem. Tani jam pothuajse i shëruar dhe mezi pres të rikthehem në fushë. Unë jam stërvitur në këto ditë për të arritur në 100%, këtë vit do të ketë sfida shumë të bukura dhe shpresoj që shumë shpejt të shihemi. Faleminderit!!!”.

Në këtë pikë është e vështirë të mendohet të shihet numri 30 i parizienëve në ndeshjen e nesërme ndaj Brest, më e mundshme në atë të radhës kundër Reims. Kampioni argjentinas do të ketë rreth një muaj kohë për t’u rikthyer në formë para ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit, momenti i vërtetë vendimtar i sezonit të PSG-së.