PSG nuk arrin të pushtojë Velodrome në ndeshjen e madhe të javës së njëmbëdhjetë në Francë: mbyllet 0-0 kundër Marsejës, por të besuarit e Pochettinos ende mbeten të parët në renditje. Messi, Neymar, Mbappe e Di Maria, të gjithë bashkë në fushë, nuk arritën të thyejnë prapavijën marsejeze, që zhvilloi një performancë të mirë kundër kryeqytetasve. Në ndeshjet e tjera, rikthim i pabesueshëm në minutat e fundit nga Nicë që në shtëpi rikuperoi dy gola dhe arriti të mposhtë Lyon 3-2. Vendi i tretë për skuadrën e Galtier, ndërsa në vendin e dytë mbërrin Lens që i shkakton një disfatë 4-1 Metz. Monaco gjithashtu fiton 3-1 në Montpellier.

PSG frenon në shtëpinë e Marsejës, por skuadra e Pochettino është ende e para në renditje me 28 pikë (+7 ndaj Lens), ndërsa të besuarit e Sampaolit shkojnë në 18 pikë, me një ndeshje më pak të luajtur. Zero gola por shumë emocione në ndeshjen e madhe të javës së njëmbëdhjetë të kampionatit francez. Var është protagonisti absolut në tre episode: në minutën e 14 anuloi avantazhin e PSG-së, duke bërë të pavlefshëm autogolin e Peres, në minutën e 21 ishte radha e Marsejës të dëshpërohet, pas golit që iu mohua Milik, ndërsa e fundit, në minutën e 57 teknologjia shërbeu për të konfirmuar të kuqen direkt për Hakimin. Parizianët mbeten me 10 lojtarë por vendasit nuk arritën të përfitojnë dhe ndeshja përfundoi pa gola.

Ligue 1 France

Nice 3-2 Lyon

Lens 4-1 Metz

Lorient 1-1 Bordeaux

Reims 1-2 Troyes

Rennes 1-0 Strasbourg

Monaco 3-1 Montpellier

Marseille 0-0 Paris Saint-Germain