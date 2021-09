Makthi i çdo trajneri në Evropë në një foto të vetme: Mbappé, Messi dhe Neymar të përqafuar dhe të buzëqeshur. Pas ngjarjeve të fundit në Francë dhe disa shkëndijave së pari mes Messit dhe Pochettino, pastaj midis Neymar dhe Mbapé, dikush kishte filluar të shpresonte se shprehja e vjetër “shumë gjela në një kafaz” mund të frenonte PSG-në. Në vend të kësaj, viktima e parë e fuqisë dërrmuese të tredhembëshit të mrekullive nuk ishte askush tjetër përveç Pep Guardiolas.

Paqe e bërë mes të gjithëve? Është shpejt për ta thënë në një dhomë zhveshje që do të jetë vullkanik për të gjithë sezonin dhe nën mikroskop për çdo grimcë të vogël pakënaqësie, por me siguri kundër Manchester City, në ndeshjen e madhe të javës së dytë të Ligës së Kampionëve, në fraksione të gjata u pa ai Psg yjor për të cilin të gjithë flasin dhe ëndërrojnë prej muajsh. Aksioni i Messit për golin e parë me fanellën e Psg ishte një shembull i vogël, në një ndeshje akoma të komplikuar: progresion i argjentinasit, asist me thembër nga Mbappé dhe e majta e Pleshtit në rrjetë. Në fund, një foto që tregon se asgjë nuk mund të prishë harmoninë e një reparti që terrorizon ëndërrat e mbrojtjeve dhe kundërshtarëve të PSG.