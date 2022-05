Deputeti i Partisë Demokratike, njëherësh anëtar i Komisionit të Rithemelimit, Belind Këlliçi ka reaguar nga selia blu pas kritikave të kryeministri Edi Rama ndaj SPAK. Këlliçi ka thënë se ky ishte një mesazh i koduar që të ndërpriten të gjitha hetimet ndaj tij dhe njerëzit e tij të afërt. Në një dalje për mediat deputeti u shpreh se Ramën e ka kapur paniku. Demokrati deklaroi se kryeministri nuk ka hallin e drejtësisë, por hallin e karriges së tij, të cilin po e mban me presion.

Ndërkohë kujtojmë që këtë të shtunë kreu i qeverisë i bëri thirrje Prokurorisë së Posaçme të hetojë ish-kryeministrin Sali Berisha, presidentin Ilir Meta dhe zyrtarët e lartë.

“Sulmi i përsëritur i Ramës kundër SPAK ka të bëjë me Edi Ramën dhe të korruptuarit që e rrethojnë atë. Kjo edhe në bazë të një sërë informacionesh të besueshme në lidhje me disa hetimeve ndërkombëtare rreth personit të tij. Sulmi i tij është mesazh i koduar ndaj SPAK që të tërhiqet nga çështjet që prekin Ramën dhe njerëzit e tij. Kjo në botën perëndimore konsiderohet vepër penale dhe dënohet rëndë. Sulmi i tij i sotme është treguesi se Ramës i ka ardhur fundi. Ai kryeministër që kyç gojën përmendin si favorizues një ministër të brendshme të tij dhe sulmon SPAK kur pritet që të ketë arrestime të tjera brenda kabinetit të tij. I vetmi turp i SPAK do të ishte nëse i nënshtrohet dhunës së kryeministrit. Turp do të ishte që Rama dhe qeveria e tij të mos ndëshkoheshin.”, tha Këlliçi.