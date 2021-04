“Fjalët e Pogba? Nuk më interesojnë ato që thotë ai. Më interesojnë më pak se asgjë. Në fakt, nuk më intereson aspak.” Kështu është shprehur José Mourinho, në fund të ndeshjes në Liverpool, të barazuar me Everton të Carlo Ancelotti (2-2). Në konferencën për shtyp, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari, tekniku portugez iu përgjigj mesfushorit francez që e akuzoi atë se e kishte mënjanuar pa ndonjë arsye kur portugezi ishte trajner i Manchester United.

Ish-mesfushori i Juventusit e krahasoi Mourinhon me trajnerin aktual të ‘Djajve të Kuq’, Ole Gunnar Solskjaer, duke deklaruar se norvegjezi “nuk do të linte kurrë një lojtar mënjanë, edhe nëse nuk do ta aktivizonte në fushë”.

Dy personazhet nuk arritën kurrë të kishin një raport të mirë në kohën kur Mou drejtonte skuadrën e Old Trafford. Francezi në anën tjetër bënte presion për ta larguar Special One nga pankina dhe mes tyre konfliktet ishin të vazhdueshme. Por edhe tani, pas kaq kohe të kaluar e me drejtime të ndryshme në karrierë, duket se mardhënia e tyre mbetet e keqe.