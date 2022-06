Falë fitores në playoff kundër Ukrainës, Uellsi u kualifikua në finalet e Kupës së Botës në Katar për herë të parë pas 64 vjetësh. Uellsianët përfunduan në grupin B me Anglinë, Iranin dhe SHBA-në. Kështu, skuadrat e kualifikuara bëhen 30 dhe dy vende të tjera janë ende të disponueshme: fituesi i Emiratet Arabe-Australi do të përballet me Perunë, ndërsa vendi i fundit do t’i caktohet fituesit të Kosta Rika-Zelanda e Re. Në këtë mënyrë po përcaktohet gjithnjë e më shumë panorama e ekipeve kombëtare që do të marrin pjesë në Botërorin e ardhshëm…

UEFA-EUROPA: 13 TË KUALIFIKUARA

Dhjetë kombëtare janë kualifikuar duke përfunduar në krye në grupin e tyre përkatës: ato janë Gjermania, Danimarka, Franca, Belgjika, Kroacia, Spanja, Serbia, Anglia, Zvicra dhe Holanda. Portugalia dhe Polonia morën të drejtën e kalimit pas finales së playoff-it, ashtu si edhe Uellsi që kaloi Ukrainën në Cardiff, një ndeshje e shtyrë për në qershor për shkak të luftës.

CONMEBOL-AMERIKA E JUGUT: 4 TË KUALIFIKUARA

Sa i përket konfederatës së Amerikës së Jugut, skuadrat tashmë të kualifikuara janë Brazili, Argjentina, Ekuador dhe Uruguaji. E pesta e grupit të vetëm, Peruja, do të duhet të përballet në play-off ndërzonal në qershor, duke sfiduar fituesin e ndeshjes Emiratet e Bashkuara Arabe-Australi.

AFC-AZIA: 5 TË KUALIFIKUARA

Katari do të marrë pjesë në turne me të drejtë, si vend pritës. Të kualifikuarit e tjerë nga konfederata aziatike janë Koreja e Jugut, Irani (përkatësisht e para dhe e dyta në Grupin A), Japonia dhe Arabia Saudite (e para dhe e dyta në grupin B). Rregullorja parashikon një play-off midis të tretave të dy grupeve, përkatësisht Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Australisë: ndeshja është caktuar për 7 qershor. Megjithatë, kjo nuk është e gjitha, sepse fituesi i playoff-it aziatik duhet të përballet, siç u përmend, me të pestën e grupit të Amerikës së Jugut: Perunë (13 qershor). Me pak fjalë, rruga është vërtet e përpjetë.

CONCACAF-VERI, AMERIKA QENDRORE E KARAIBE: TRE TË KUALIFIKUARA

Në konfederatën e Amerikës Qendrore-Veriore dhe Karaibeve u vendos pothuajse gjithçka: Kanadaja u kualifikua për në Katar për herë të parë në 36 vjet, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Meksika përfunduan përkatësisht në vendin 2 dhe 3 në grup dhe u kualifikuan. Kosta Rika (4) ka ende një shans për të marrë pjesë në Kupën e Botës, pasi do të luajë një play-off ndërkontinental kundër Zelandës së Re më 14 qershor.

OFC-OQEANIA: ZERO TË KUALIFIKUARA

Në finalen e playoff-it të turneut kualifikues të Konfederatës së vogël të Oqeanisë, Zelanda e Re i shënoi 5 gola Ishujve Solomon dhe fitoi të drejtën për të sfiduar Kosta Rikën për një vend në Kupën e Botës.

CAF-AFRIKA: 5 TË KUALIFIKUARA

Pesë vende në dispozicion për ekipet kombëtare të konfederatës afrikane: pas Ganës, Senegalit, Marokut dhe Tunizisë, i fundit i kualifikuar është Kameruni.