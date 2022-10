Tash e një kohë, Tayna ka paralajmëruar se është duke ardhur me një këngë të re, të cilën do ta shoqërojë me videoklip.

“Teket” është titulli i këngës, të cilën janë duke e pritur fansat e shumtë të reperes nga Prizreni.

Përmes një postimi të ri në rrjetet sociale, ajo ka treguar se kur do ta lansojë projektin e ri muzikor.

“Nesër ‘Teket’”, ka shkruar Doruntina Shala duke njoftuar se kënga e re do të publikohet të enjten.

Postimi është shoqëruar me një fotografi, në të cilën Tayna, si rëndom, shfaqet tërheqëse.