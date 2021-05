Më 26 maj, qielli do sjellë shumë surpriza. Pas dy ditësh do të kemi një eklips hënor total, sepse hera e fundit që ishim në gjendje të shijonim një nga këto karakteristika ishte 21 janar 2019, pasi në vitin 2020 kishim vetëm eklipse të dobëta.

Ky eklips i plotë i Hënës, në mëngjes do të jetë i dukshëm në Amerikën Veriore, ndërsa në mbrëmje në Azinë e Lindjes së Largët dhe Australinë. Për fat të keq, eklipsi i plotë i hënës nuk do të jetë i dukshëm nga Spanja, megjithëse hëna e plotë do të jetë një superhënë, por ne do të jemi në gjendje ta shohim atë përmes internetit pasi do të ketë transmetime të drejtpërdrejta.

Hëna do të jetë në ombrellën e errët të Tokës për një periudhë mjaft të shkurtër kohe: 14 minuta e 31 sekonda. Megjithëse nga fillimi deri në fund eklipsi do të zgjasë pak më shumë se tre orë për të kaluar hijen e Tokës.

Kujtomë se eklipsi më i gjatë i shekullit 21 ndodhi më 27 korrik 2018 kur rreshtimi i hënës së plotë dhe hijes së Tokës ishte pothuajse perfekte, duke rezultuar në eklipsin më të gjatë hënor midis 2001 dhe 2100. Ajo zgjati, as më shumë dhe as më pak, se 1 orë e 43 minuta gjithsej.