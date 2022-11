Mbreti Charles III nuk është i lumtur për kujtimet e ardhshme të Princit Harry.

Në një intervistë , Christopher Andersen, autor, pretendon se monarku i ri i sheh kujtimet e djalit të tij dhe deklaratat e Meghan Markle si një “tradhti”. “Kjo do të jetë një seri tjetër granatash që ata do të hedhin në pallat. Ata janë të tmerruar.Charles dhe Camilla dhe pjesa tjetër , për atë që Harry mund të thotë,” pohon Andersen. “Veçanërisht sepse kujtimet kanë të bëjnë kaq shumë me edukimin e tij, martesën e Charles dhe Dianës. Gjithçka shihet nga kjo lente tani.”

“Unë mendoj se në një farë mase Mbreti Charles ndihet i tradhtuar nga Harry. Ata në fillim, e pranuanvërtet Meghan,” vazhdoi ai. “.Ishte Charles ai që eci me Meghan në gjysmën e dytë të altarit kur babai i saj nuk do të shfaqej. Ishte Charles ai që u miqësua me Doria nënën e Meghan. Kështu që është shumë e lënduese për të.”

Megjithatë, Andersen thotë se “gjatë dy viteve të fundit, sigurisht [Charles] i dërgoi mesazhe Harry se ai është ende i dashur dhe se ata duan kthimin e tij. Ai e ka lavdëruar punën e tij si ambientalist. Ai e përfshiu Harry-n në fjalimin pas vdekjes së mbretëreshës”. Princi Harry’s Spare pritet të dalë më 10 janar.