Ditën e djeshme, djali i Meghan Markle dhe Princ Harry, Archie Harrison, ka festuar 2-vjetorin e lindjes së tij .

Me rastin e ditëlindjes,cifti ka postuar për herë të parë një foto të Archie por nuk ia kanë zbuluar portretin. Ndërkohë qe dhe mbretëresha Elizabeth,përmes faqes zyrtare të familjes mbretërore, në Twitter uroi të voglin duke lënë pas cdo debat me Harry dhe Meghan.Mbretëresha publikoi një foto të dyshes me djalin e porsalindur.“I urojmë Archie Mountbatten-Windsor një ditëlindje të 2-të shumë të lumtur”, shkruhej në postim.