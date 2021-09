Princ Harry deklaroi kohë më parë se do të publikojë një autobiografi vitin e ardhshëm, e cila do të dokumentojë të gjitha përvojat, aventurat, humbjet dhe mësimet e jetës që e kanë ndihmuar në formimin e tij.

Ai u shpreh për mediat se do të flasë për gjithçka që ka kaluar që i vogël dhe deri në atë që është sot. Mirëpo ,Paul Burrell, ish-shërbëtori i Princeshës Diana dhe i familjes mbretërore, ka treguar për mediat se nëse kjo gjë ndodh mbretëresha është gati të “luftojë” kundër Princit Harry. “Mbretëresha është një grua e drejtë, besnike, falëse, e dhembshur, por nëse e kaloni cakun me të më shumë se një herë, ose i thoni gënjeshtra, ju humbni respektin e saj. Dhe duket se gjërat kanë shkuar shumë larg me Harry-n dhe Meghan-in pasi ata nuk po ndalin së shigjetuari me akuza”, u shpreh Paul.