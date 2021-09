Mediat e huaja kanë raportuar së fundmi se Princ Charles po planifikon që të bëjë disa ndryshime të mëdha në rast se ai do të jetë trashëgimtari i ardhshëm i fronit.

Sipas tyre , Princi po mendon zbritjen e monarkisë në shtatë figura kryesore dhe shndërrimin e Pallatit Buckingham në një muze. Por për këtë të fundit Mbretëresha Elizabeth II nuk është dakord.Një burim pranë pallatit mbretëror ka treguar për ‘The Mirror’ se plani për shndërrimin e Pallatit Buckingham nuk pritet që të ndodhë ndërkohë që Mbretëresha është akoma në fron.”Ajo nuk është shumë e interesuar për atë ide të veçantë dhe beson natyrisht, se ajo duhet të mbetet një shtëpi familjare në llojin e saj. Mbretëresha do të kalojë midis Kështjellës Windsor, të cilën ajo e konsideron bazën e saj kryesore në Londër, dhe më pas do të kalojë dy deri në katër ditë në javë gjithashtu në Pallatin e rinovuar Buckingham. Kështu që tani për tani, çfarëdo që të lexoni, nuk mendohet se Princi Charles do të marrë rrugën e tij për t’u ngjitur në fron akoma, pasi është ende herët”, u shpreh burimi për mediat.Një nga arsyet kryesore pse Charles mund të kërkojë të shndërrojë pallatin në muze mendohet të jetë kostoja, e cila kërkon miliona dollarë për mirëmbajtje. Pallati u restaurua për herë të fundit pas Luftës së Dytë Botërore ndërkohë që pritet të ndodhë edhe një rinovim i ri i cili do të jetë gati deri në vitin 2027. Vlera e këtij rinovimi është afro 500 milionë dollarë.