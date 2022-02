Edi Rama ka udhëtuar për në Nju Jork për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Vizita katër ditore do të kulmojë ditën e nesërme ku kryeministri do të takohet me Sekretarin amerikan të Shtetit, Antony Blinken. Temat që priten të diskutohet janë dy. Konflikti Ukrainë-Rusi dhe marrëdhëniet mes dy shteteve, Shqipëri dhe SHBA.

Lexo më tej: Tensionet Rusi-Ukrainë/ Presidenti Meta mbledh sot Këshillin e Sigurisë Kombëtare

Në një raportim live nga Nju Jorku, ishte gazetari Ergys Gjençaj i News 24, ku përpos këtyre detajeve, raportoi se pjesëmarrja e Ramës në Këshillin e Sigurimit të OKB-së është një moment i veçantë, pasi përkon me anëtarësimin e përkohshëm të shtetit tonë në këtë instancë ndërkombëtare. Ai theksoi se sot do të ketë një ceremoni gala, ku do të nderohet edhe pjesëmarrja e Shqipërisë në Këshill, ndërsa të pranishëm do të jenë përfaqësues të vendeve anëtare. ©Lapsi.al

Lexo më tej:

Rama dhe Olta Xhaçka i bëjnë thirrje Putinit të tërhiqet nga Ukraina

5 pikëpyetje mbi Rusi – Ukrainë/ A jemi vërtet në prag të luftës