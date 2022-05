Ditën e sotme në orën 14:00 Enkeljed Alibeaj ka thirrur një mbledhje me grupin Parlamentar të PD, ku do të diskutohet lidhur me propozimet për emrin e President të ri.

Dy emrat që po qarkullojnë si propozime për President, janë ai i Viktor Zhitit dhe Neritan Cekës.