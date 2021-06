Sezoni që sapo ka përfunduar i ka lënë vendin Kampionatit Evropian, me turneun që do të zhvillohet duke filluar nga e premtja, ku ndeshja hapëse do të luhet mes Italisë e Turqisë në Olimpico, në praninë e 14,000 spektatorëve. Ndërsa ekipet kombëtare do të përfshihen në turne, klubet kanë filluar të lëvizin në merkato, me Juventusin që kërkon disa përforcime për të përmirësuar skuadrën në dispozicion të Massimiliano Allegrit. Ish-kapiteni i Zonjës së Vjetër Alessandro Del Piero ka folur për bardhezinjtë dhe lëvizjet e tyre në merkaton e transferimeve, i intervistuar nga Sky Sport: “Pres një merkato inteligjente, si gjithmonë. Duhet kuptuar çfarë ndryshon në mesfushë dhe më pas në sulm. Dybala, Ronaldo, Morata: kush mbetet nga të tre? Ronaldo është një lojtar kaq i pabesueshëm sa mendoj se Juventus do ta mbajë. Për një mijë arsye, si mund të heqësh dorë nga Cristiano? ”

“Unë mendoj se Juventus këtë vit, ose të paktën këtë ide dha, kishte pak qëndrueshmëri. Ata kurrë nuk i bënë ato fitore me radhë që të japin vetëdije dhe nxitje, siç ndodhi edhe tek Inter këtë vit. Tregon forcën: vetes, e të tjerëve. Por Juve nuk kanë shkoi kurrë përtej tre fitoreve radhazi. Këto ndalesa të vazhdueshme, duke i shtuar ambicjen e madhe, me Ligën e Kampionëve që edhe këtë vit pa eliminimin e parakohshëm të ekipit, të bëjnë ta ndjesh lodhjen. Allegri duhet të rikthejë forcën e brendshme te Juventus: me të mund të vuaje për një kohë të gjatë dhe ndoshta më pas shënonin tre gola në tridhjetë minuta”, përfundoi Pinturicchio.