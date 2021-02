Nga nisja e pandemisë e deri tani në të gjithë botën janë regjistruar 108,313,117 raste me koronavirus. Në bazë të dhënave të Worldometer, nga ky total, 80,360,601 qytetarë janë shëruar ndërsa rreth 2,4 milionë të tjerë nuk kanë mundur t’i shpëtojnë sëmundjes.

Vendi me shifrat më të larta në botë mbetet SHBA ku numërohen 28 milionë të infektuar dhe 486,922 viktima. SHBA pasohet nga India që ka konfirmuar 10 milionë raste me Covid-19 si dhe 155,484 raste fatale. Bilanc tragjik viktimash ka edhe Brazili me 9,7 milionë të infektuar dhe 236,397 viktima si dhe Britania e Madhe me 115,529 raste fatale.