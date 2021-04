Mbi 12 mijë raste aktive me koronavirus regjistrohen në Kosovë. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, numri i rasteve aktive me Covid-19 në Kosovë konkretisht është 12 mijë e 760. Sipas këtij instituti, deri më tani si pasojë e këtij virusi kanë humbur jetën 2 mijë e 53 qytetarë. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 14 raste të vdekjes me SARS CoV-2 pozitiv. IKSHPK tha se numri total i rasteve pozitive është 100.655 raste nga 493.776 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2”.