Kështu, vetëm në 5 ditë, u konfirmuan pozitivë për Covid-19 më shumë se 1 milionë persona. Po ashtu, në 24 orë vendi regjistroi edhe 1,619 raste të tjera fatale, shifra më e lartë në gati 10 muaj.

Ndërsa shifrat rriten, New Delhi po përballet me një mungesë të theksuar të shtretërve në njësitë e kujdesit intensiv. Vetëm 73 shtretër me ventilator ishin në dispozicion në kryeqytetin e Indisë që nga e diela, sipas dokumenteve të qeverisë.

Indianët janë mbledhur masivisht këtë muaj gjatë festivalit njëmujor të vendit Kumbh Mela, ku qindra mijëra njerëz zhyten në lumin Gang.