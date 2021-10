Ditën e sotme mbërrin në Shqipëri kryetarja e radhës së OSBE-së, ministrja e Punëve të Jashtme e Suedisë, Ann Linde. Lajmin e ka bërë të ditur Prezenca e OSBE-së në Shqipëri. Në vizitën e saj në Tiranë, Linde do flasë për sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal.

“Mirëpresim nesër për vizitë në Shqipëri kryetaren e radhës së OSBE, ministren e Punëve të Jashtme të Suedisë, Ann Linde. Në takimet me homologët e saj shqiptarë, kryetarja Linde do të flasë me ta për sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal, si dhe për programin e reformave të vendit”, thuhet në njoftim.

Gjithashtu prezenca e OSBE-së në Shqipëri bën të ditur dhe agjendën e takimeve që do të zhvillojë ajo sot në vendin tonë.

Linde do të takojë Presidentin Ilir Meta dhe Ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka. Po ashtu, kryetarja e OSBE-së do të marrë pjesë në nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet OSBE-së dhe Shqipërisë për fuqizimin e punës kundër rrezikut të shpërndarjes dhe keqpërdorimit të Armëve të Vogla dhe të Lehta.

Takimi ndërmjet dy ministreve do të ndiqet nga një konferencë për shtyp në orën 11:40 në mjediset e Ministrisë së Punëve të Jashtme.