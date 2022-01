Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan mbërriti në vendin tonë për një vizitë zyrtare disaorëshe. Ai u prit me ceremoni zyrtare nga kryeministri Rama dhe një delegacion me disa ministra të kabinetit. Pas mbërritjes në Rinas, bashkë me kryeministrin Edi Rama do t’i drejtohen Laçit për të parë lagjen e re të banesave ndërtuar falë mbështetjes të presidentit Erdogan.