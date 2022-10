Largimi i Kylian Mbappe nga Paris Saint-Germain vazhdon të marrë formë.

Edhe pse francezi pretendoi se lajmi i publikuar disa ditë më parë është i rremë, se ai ka kërkuar të largohet në janar, realiteti është se ai mbetet i pakënaqur në Paris dhe largimi i tij në fund të sezonit mund të bëhet i mundur.

Real Madrid është destinacioni i ëndrrave për Kylian. Megjithatë, në klub, nënshkrimi i tij nuk mendohet më, të paktën tani për tani. Florentino Perez ka treguar tashmë se të gjitha lajmet për largimin e Mbappes e mërzitën dhe nuk i interesojnë Los Blancos.

Pra, e vetmja rrugë e vërtetë shpëtimi për francezin është Liga Premier. Në fakt, familja e tij tashmë ka dhënë dritën jeshile për lëvizjen e tij në Angli, sipas L’Equipe.

Xhaxhai i tij thuhet se i ka treguar Kylian se Liga Premier “është destinacioni më i mirë për të”.

Por cilat skuadra mund të nënshkruajnë me Mbappe ? Realiteti është se Liga Premier ka fuqi të madhe ekonomike. Ka disa skuadra të afta për të përballuar një operacion të tillë, veçanërisht dy: Manchester City dhe Liverpool.

Qytetarët që nënshkruan me Erling Haaland në verë, nëse do të transferonin edhe Mbappen, do të kishin dy nga lojtarët më të mirë në botë.

Megjithatë, duket se nuk ka gjasa që ata t’i bashkojnë të dy për momentin, veçanërisht duke ditur egon që ka Mbappe, pasi do të jetë ylli i skuadrës.

Nga ana tjetër, Liverpooli është favoriti për të marrë francezin. Jurgen Klopp e admiron Mbappe dhe francezi mund të jetë i lumtur me idenë për të luajtur në “Anfield Road”.