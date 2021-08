Komiteti Teknik i Ekspertëve është mbledhur për situatën e epidemisë në vend dhe masat anti-COVID në një kohë që po diskutohet dhe për vendosjen e vaksinën me detyrim për disa profesione.

Komiteti Teknik ka marrë këto masa:

Nga data 1 shator ora policore do të ndryshojë nga ora 23:00- 06:00.

Komiteti Teknik ka vendosur periudhën e muajit shtator për kryerjen e vaksinimit nga ana e arsimtarëve, personelit mjekësor dhe studentëve. Ata duhet të dorëzojnë dëshminë vaksinimit ose në të kundërt ata do të duhet të paraqesin në mënyrë periodike testin PCR.

Po ashtu, Komiteti njofton se qytetarët që hynë në Shqipëri duhet të kenë dëshminë e vaksinimit ose testin PCR ose dëshminë që e kanë kaluar.

Që pas shfaqjes së variatit Delta në vendin tonë janë rritur ndjeshëm raste me COVID-19 dhe shtrimet në spitale. Disa ditë më parë ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se COVID 3 është bërë gati pasi ka një rritje të ndjeshme të shtrimeve. Nëse kjo rritje do të vazhdojë spitali të hapet për të përballuar fluksin.