Vajza e vetme e Eli Farës, Marina, vjen shpesh në qendër të vëmendjes së mediave rozë me historitë e saj të dashurisë.

Kësaj here, ajo na ka prezantuar vetë me partnerin e saj të zemrës, duke ndarë më herët një foto me të në Instagram.

Megjithëse nuk e ka treguar emrin, Marina ka bërë publike fytyrën e djalit që i ka vjedhur zemrën.

Burime për “Panorama Plus” kanë treguar se mashkulli në fjalë quhet Alis dhe është një biznesmen nga Shkodra.

Madje, çifti ka planifikuar dasmën e cila do të mbahet sipas traditave, po në Shkodër.

Sipas të njëjtave burime, çifti është njohur mes miqve të përbashkët dhe tashmë Marina është prezantuar si “nusja në Shkodër” e familjarëve të Alis.

Tashmë, “nusja e re” dhe dhëndri po shijojnë muajin e parë të mjaltit (jo atë të vërtetin pas dasmës) dhe kanë udhëtuar drejt Dubait.