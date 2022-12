Mariah Carey ka reaguar ndaj pretendimeve të ish-bashkëpunëtorit të saj se ajo gënjen për realizimin e “All I Want for Christmas”.

Bashkë-shkrimtari i Carey, Walter Afanasieff, tha në podkastin “Hot Takes & Deep Dives with Jess Rothschild” se historitë e këngëtares që shkruante këngën hit të Krishtlindjeve në tastierën e saj Casio si fëmijë nuk ishin asgjë më shumë se përralla”.

Por përfaqësuesi i saj ka hedhur menjëherë poshtë akuzat. “Mariah nuk ka pretenduar kurrë se ka shkruar All I Want for Christmas” vetë . Ajo e ka vlerësuar gjithmonë Walterin. Aii përmendet si shkrimtar në këngë, kështu që do të ishte qesharake, “tha përfaqësuesi. “Nuk jam i sigurt se nga erdhi ai thashethem. Mariah respekton shumë shkrimtarët pasi ajo është vetë një autore këngësh.”

Më pas vetë Mariah postoi një video në Instagram që tregon një klip të saj nga viti 1994 duke shpjeguar prapaskenat e shkrimit të “All I Want for Christmas”.“Isha në fermë, në pjesën e sipërme ku bëmë videon. Unë thjesht po ecja përreth dhe më erdhi ideja për këngën,” tha ajo në atë kohë.”All I Want for Christmas Is You” i Carey u publikua në vitin 1994. Ai vazhdon të jetë në krye të top-listave çdo sezon festash.