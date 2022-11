Mariah Carey është përbalur së fundmi me një lajm të keq. Bordi i Gjykimit dhe Apelit për Markat Tregtare të SHBA vendosi kundër përpjekjes ligjore të saj për të shënuar emrin “Mbretëresha e Krishtlindjeve”.Gjithashtu u vendos që Carey nuk mund të shënojë as titujt “Princesha e Krishtlindjeve” ose “QOC”.

Vendimi do të thotë që emërtimet e festave mbretërore mund të përdoren nga një këngëtare tjetër, Elizabeth Chan. Kjo e fundit ka nxjerrë 12 albume të muzikës së Krishtlindjeve deri më sot. Ajo ka përdorur titullin “Princesha e Krishtlindjeve” si pseudonim për vajzën e saj dhe ndonjëherë bashkëpunëtoren, Noelle.

Carey po përpiqej të përdorte titullin për një linjë mallrash që do të përfshinte albume, aroma, aksesorë për kafshët shtëpiake, syze dielli.Por Chan ngriti një kundërshtim për këtë çështje në fillim të këtij viti. Këngëtarë të tjerë, si këngëtarja e “Christmas (Baby Please Come Home)”, Darlene Love, gjithashtu kundërshtuan lëvizjen e Carey.

Avokati Louis Tompros i WilmerHale, i cili përfaqësonte Chan, tha në një deklaratë: “Ky ishte një rast klasik i ngacmimit të markave tregtare. Jemi të kënaqur me fitoren dhe të kënaqur që ishim në gjendje të ndihmonim Elizabeth të luftonte kundër regjistrimeve të mëdha të markave tregtare të Carey.”

Chan i tha Page Six pas fitores në këtë rast: “E bëra këtë për të mbrojtur dhe shpëtuar Krishtlindjet. Krishtlindja nuk ka të bëjë me një person të vetëm .Ka të bëjë me të gjithë.”

Ajo shtoi se: “Unë ia kam kushtuar jetën time këtij kuptimi se sa të veçanta janë Krishtlindjet. Ishte e vështirë që të ngrihej” kundër Carey në emër të festës.”Krishtlindjet janë një sezon i dhënies, jo sezoni i marrjes. Është e gabuar që një individ të përpiqet të zotërojë një pseudonim si Mbretëresha e Krishtlindjeve për qëllime financiare.