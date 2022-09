Presidenti i PSG-së Al-Khelaifi sulmon Barcelonën. Klubi katalanas, pas merkatos së fortë të verës, pati shumë vështirësi në regjistrimin e të gjitha blerjeve të reja. Shkak, dihej, ishin problemet financiare. Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphipha, Robert Lewandowski dhe Jules Koundé morën miratimin nga La Liga vetëm disa ditë para fillimit të sezonit. I njëjti fat për Sergi Roberto dhe Ousmane Dembélé, të cilët rinovuan kontratat e tyre.

Për të zgjidhur problemin, Barcelona ra dakord të shesë 25% të Barca Studios te Socios. com, për një komision prej 100 milionë euro. Ajo gjithashtu shiti 25% të të drejtave televizive për 25 vitet e ardhshme te Sixth Street, një kompani amerikane. Falë këtyre marrëveshjeve, drejtuesit Blaugrana besohet se kanë mbledhur 767 milionë euro. Kompania Blaugrana, megjithatë, më pas iu desh t’i shesë Orpheus Media 24.5% të tjera të Barça Studios për 100 milionë euro të tjera.

Ligjshmëria e këtyre manovrave financiare është vënë në pikëpyetje nga presidenti i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi. Duke folur për veprimet e Barcelonës, biznesmeni nga Doha tha: “A është e drejtë? Jo, kjo nuk është e drejtë. A është e ligjshme? Nuk jam i sigurt. Nëse e lejojnë, të tjerët do të bëjnë të njëjtën gjë. UEFA padyshim që ka rregulloret e veta financiare. Ata me siguri do të hetojnë gjithçka “.

Presidenti i PSG-së kishte shënjestruar Barcelonën edhe gjatë fundjavës, në konferencën e European Club Association në Stamboll. Al-Khelaifi është president i grupit: “Rregullat e reja të qëndrueshmërisë financiare janë një zhvillim pozitiv, por ne duhet të jemi të kujdesshëm. Nivelet e rrezikshme të borxhit dhe marrëveshjet magjike të likuiditetit nuk janë një rrugë e qëndrueshme”.

REPLIKAT

Presidenti i La Liga, Javier Tebas, i është përgjigjur menjëherë 48-vjeçarit përmes Tëitter: “Nuk ka asnjë magji. Barcelona ka shitur një pjesë të aseteve, për të mbuluar humbjet e saj”.

Al-Khelaifi sulmoi edhe Super League, ndaj të cilës ishte ‘tradhëtari’ i parë: “Nuk duhet të përsërisim gabimin e Super League, e cila ishte një projekt i projektuar vetëm për interesat e disave. Mendoj se klubet kryesore evropiane, mund të përfitojnë nga ndeshjet më prestigjioze, duke i zhvilluar në vende pushimesh. Kjo do të ndihmonte të gjenerohej edhe nga turizmi. Qytetet do të paguajnë për një ndalesë, pak a shumë si Formula 1. Kjo do të gjeneronte të ardhura të reja për klubet”.