“Fillojmë Kampionatin Evropian një vit me vonesë, por jam i lumtur sepse jam i sigurt se do të jetë një ndeshje e shkëlqyer. Edhe sepse Turqia ka cilësi dhe teknikë, dinë të luajnë futboll”. Ndeshja kundër Turqisë tani është vetëm disa orë larg, e tekniku i të kaltërve qan humbjet e minutës së fundit të lojtarëve të rëndësishëm të grupit: “Na erdhi keq për dëmtimet e Sensit dhe Pellegrinit, ata meritonin të luanin Kampionatin Evropian dhe janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse mund të mbulojnë shumë role – thotë trajneri i ekipit kombëtar në prag të debutimit në turne -. Shpresoj të rikuperohen shpejt, sa për ne, do të përpiqemi të qëndrojmë të qetë dhe të vazhdojmë të luajmë mirë, siç kemi bërë gjithmonë. Ky është një moment i bukur, ne duhet të hyjmë në fushë me respekt për kundërshtarin, por duke e ditur që ne jemi një ekip i shkëlqyer. Krijimi i empatisë në grup ishte i rëndësishëm. Të shohim të arrijmë në finalen e Wembley e pastaj të shohim”, tha tekniku i Italisë.

Në lidhje me letrën që tekniku i Italisë ka shkruar dhe publikoi në mediat sociale në prag të debutimit të tij, Mancini ka shpjeguar: “I drejtohej sportistëve, por edhe italianët në përgjithësi, sepse në këto raste përfshihen të gjithë, madje edhe ata që normalisht nuk ndjekin futboll. Pas gjithë asaj që kaluam, është koha të kthehemi për t’u dhënë kënaqësi njerëzve. Për t’i argëtuar ata për nëntëdhjetë minuta. Ndeshja e parë është gjithmonë më e vështira, por ne duhet të jemi të lirë mendërisht pa menduar për gjëra të tjera”.