Analisti i njohur britanik dhe ish-lojtari i Arsenal, Paul Merson, thotë se Erik ten Hag po fillon punën më sfiduese me të cilën do të përballet ndonjëherë në jetën e tij, me Manchester United që gjenden në “rrëmujë”.

Manchester United raportoi për para-sezon të hënën pasi trajneri i ri Ten Hag bëri seancën e tij të parë stërvitore me klubin që ende nuk ka nënshkruar me ndonjë lojtar të ri këtë verë.

Dështimi i klubit për t’u kualifikuar në Champions League dhe mungesa e të ardhurave çoi në raportime se Cristiano Ronaldo mund të dëshirojë të largohet, por United këmbëngul se ai nuk është në shitje dhe presin që ai të mbetet në Old Trafford. Por, edhe me Ronaldon në ekip, Merson nuk është edhe gjithaq optimist.

“Nëse Ten Hag ia doli për pjesën tjetër të jetës së tij, nuk do të jetë kurrë më e vështirë se ajo që po merr përsipër tani”, tha Merson për Sky Sports News.

Ai vazhdon: “Kjo është një punë masive. Është klubi më i madh në botë dhe ai e merr drejtimin kur ata janë në rrëmujë.”

“Ai duhet të sjellë sa më shumë lojtarë që të mundet sepse ky ekip nuk do t’ju çojë në top katërshen. Ata duhet të sjellin disa lojtarë – De Jong në Barcelonë, ai është një futbollist i mirë – dhe pastaj duhet të vazhdosh. Ata kanë nevojë për të paktën tre ose katër lojtarë vetëm për të bërë një sfidë për vendin e katërt”, përfundon Paul Merson.

United nuk po kalon një verë të mirë. De Jong është cilësuar të jetë prioriteti kryesor i trajnerit holandez, dhe një marrëveshje thuhet të jetë afër, por ende nuk është mbyllur. Pas blerjes së De Jong, drejtuesit e United do të bënin gabim të madh nëse mendojnë se me kaq mjafton. Sezoni i ardhshëm nuk duket premtues.