Një fillim ëndërr i sezonit për Manchester City, me shtatë fitore në nëntë ndeshje dhe gjashtë gola në portën e Leipzig në Ligën e Kampionëve, por diçka është thyer mes Pep Guardiolas dhe tifozëve të tij. Siç raportohet nga BBC, në fakt, raporti mes trajnerit katalanas dhe mbështetësve të Citizens rrezikon të kriset për shkak të “kërkesave të tepruara” të trajnerit kampion të Anglisë.

Menjëherë pas ndeshjes kundër Leipzig, gjatë intervistave pas ndeshjes, Guardiola kërkoi më shumë prezencë nga publiku i Etihad. Pohime që tifozët thjesht nuk i kapërcyen dot, aq sa ata menjëherë morën një qëndrim përmes përfaqësuesit të tyre, Kevin Parker, sekretar i përgjithshëm i klubit zyrtar të tifozëve të City: “Kërkesa e Guardiolës duket zhgënjyese dhe e pavend – tha ai – Ka fakte, numra, të cilët dëshmojnë për praninë tonë. Dhe ato janë të shkëlqyera. Natyrisht që trajneri ynë nuk i percepton vështirësitë që disa ose shumë njerëz mund të hasin për të arritur në Etihad të mërkurën në mbrëmje”.

“Në këtë mënyrë Guardiola gjithashtu ndihmon tifozët e skuadrave të tjera të cilët janë gjithmonë të gatshëm të tallen me ne për hapësirat boshe në shkallët e stadiumit. Shumë janë zbavitur duke e transformuar emrin Etihad me Emptyhad (lojë fjalësh me emrin e stadiumit për të evidentuar se është i zbrazët), e kuptoj që mund të thuhet nga një kundërshtar, por jo nga trajneri ynë – shtoi Parker, i cili më pas shpjegoi me numra përse prezencat për ndeshjet e Ligës së Kampionëve priren të jenë më të ulëta se ato për ndeshjet e Premier – Kapaciteti i Stadiumit Etihad është rreth 55,000 dhe kundër Leipzig ishin 38,062 me sektorin e mysafirëve praktikisht bosh. City ka regjistruar një mesatare prej 54 mijë spektatorësh gjatë Premier Ligës së fundit (referencë e qartë për 2019/2020) dhe ne jemi mbi 51 mijë në dy ndeshjet e para në shtëpi”.

“Nuk ka asnjë justifikim për atë që tha Guardiola – përfundon ai – Ne besojmë se ai është absolutisht dhe padiskutim trajneri më i mirë në botë, por me gjithë dashamirësinë e mundshme, ne e ftojmë që t’i qëndrojë rolit të tij. Të stërvisë skuadrën”.

GUARDIOLA: “NUK KËRKOJ NDJESË, I BEFASUAR NGA E GJITHA KJO”

Në prag të ndeshjes kundër Southampton, Pep Guardiola iu rikthye polemikës me sekretarin e përgjithshëm të klubit zyrtar të tifozëve të City. “Zoti Parker duhet të rishikojë fjalët e tij. Unë nuk do të kërkoj falje – tha trajneri katalanas – Thashë pas ndeshjes se isha i zhgënjyer sepse stadiumi nuk ishte plot? Interpretimi është interpretim. Unë kam ndërmend të kërkoj falje. Jam i befasuar për atë që ndodhi. Ajo që thashë është se ne do të donim të kishim mbështetjen e tyre, ne kemi nevojë për brohoritje: 40,000 ose 50,000 njerëz. Më mirë të jem me njerëzit e mi sesa pa ta. Nëse ata nuk vijnë, atëherë është e përsosur. Nëse duan të vijnë, atëherë është kënaqësi. Tifozët tanë do të jenë nesër në stadium. Shpresojmë që zoti Parker të jetë atje për të na parë”.