Champions League kthehet në fushë me ndeshjen e parë gjysmëfinale, atë mes Manchester City e Real Madrid. E në funksion të ndeshjes së madhe emocionuese në Etihad Stadium, Pep Guardiola paralajmëron Carlo Ancelottin. “Nëse shikojmë historinë e tyre, nuk kemi asnjë shans, ajo flet vetë – shpjegoi trajneri i Citizens -. Por ne duam të konkurrojmë me ta. Është një mundësi për t’u përmirësuar dhe ne duam ta provojmë, të vuajmë dhe të qëndrojmë të bashkuar”. “Tani ndjej se sa mirë është të jesh atje me skuadrat më të mira në Evropë – shtoi ai -. Ne do të përpiqemi të jemi vetvetja, do të luajmë dy ndeshje të jashtëzakonshme për të arritur në finale. Mund t’ia dalim.”

“Përpara dekadës së fundit ne nuk arrinim kurrë deri këtu, arritja në finale është gjithmonë një mësim i mirë për ne – vazhdoi Guardiola -. Dy ndeshje të ekuilibruara na presin me Real Madrid, por ne kemi përballuar ndeshje të tjera po aq të vështira. Ne kemi shumë respekt për ta, ata janë vërtet të aftë. Është nder të përballemi me ta – vazhdoi spanjolli -. Benzema shënon shumë gola në karrierë, ai është një lojtar fantastik, ne do të duhet të mbrohemi mirë. Vinicius është vetëm 21 vjeç, por ai është ambjentuar në mënyrë perfekte dhe luan rregullisht, një situatë që flet vetë – vazhdoi ai -. Ai është i ri dhe ka presionin e duhur në këto ekipe për të fituar. Real Madrid nuk blen lojtarë pa cilësi, për të luajtur në skuadër”.

Pastaj katalanasi ka bërë edhe disa konsiderata mbi formacionin e mundshëm. “Sot kemi një seancë stërvitore dhe më pas do të shohim se si janë lojtarët – shpjegoi Pep -. Sonte, nesër do të vendos formacionin. Jam i sigurt që disa do të luajnë në pozicione me të cilat nuk janë mësuar, por do të bëjnë më të mirën e tyre. Ëalker dhe Stones? Kyle nuk është stërvitur në 10 ditët e fundit, John që nga Brighton – shtoi ai -. Prandaj, nuk e di nëse do të jenë. Le të shohim se si do të ndihen, do të marrim një vendim nesër”.

Në mbyllje Guardiola ka folur edhe për të ardhmen dhe për ambiciet personale. “Për sa i përket të qenit trajner, personalisht realizimi im nuk do të jetë kurrë konkret, do të kem një ëndërr tjetër për të realizuar – shpjegoi trajneri i City -. Ne do të vendosim së bashku me shoqërinë, përpiqem të bëj më të mirën, të ndërgjegjësoj ekipin që mund tia dalim. Mund ta mposhtim një kundërshtar si Madrid, duke qëndruar të bashkuar”.