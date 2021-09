Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu në fjalën e saj pas mbledhjes së qeverisë është shprehur se në këtë mbledhje janë miratuar tre vendime të rëndësishme në lidhje me shëndetin e qytetarëve.

Manastirliu në fjalën e saj është shprehur se deri në fund të vitit në vendin tonë do të vijnë edhe 500 mijë doza të tjera vaksine. Ndër të tjera ajo ka deklaruar se falë një takimi mes kryeministrit me drejtorin ekzekutiv të Pfizer, janë siguruar vaksinat dhe për 2022.

“Vendim i për kryerjen e pagesës për mbi 500 mijë doza të vaksinës Pfizer që do të vijnë deri në dhjetor, që do i shtohen programit të vaksinimit, përmes këtij akti bëhet i mundur pagesa prej 6 milionë dollarë për të gjithë këto doza që do të plotësojnë nevojat.