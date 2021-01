Nëntë persona janë arrestuar nga Policia e Tiranës mes të cilëve 4 janë doganierë në Rinas. Të arrestuarit akuzohen për kontrabandë mallrash. Policia sqaron se në kuadër te operacionit “Rinas Ekspres” u arrestuan në flagrancë; Byordi Kasmit; Alkida Lazrit; Qani Lazrit, i dënuar më parë për kontrabandë më mallra që i nënshtrohen regjimit doganor; Lonora Legisit dhe Altin Legisit.

Gjithashtu në kuadër të këtij operacioni u arrestuan doganierët: Baftjar Kazias, me detyrë Shef Sektori në Sektorin Operacional terminal Rinas; Theodhor Naçi, me detyrë doganier në aeroportin e Rinasit me detyrën kontroll në skaner pranë kontrollit fizik; Muhamet Liçaj, me detyrën e vëzhguesit si doganier i fizikut; Edlira Saliaj, me detyrën e vëzhguesit si doganier i fizikut.

Personat e sipërpërmendur me numrat respektivë nga 1 në 5, janë kapur dje në flagrancë në rrugën Rinas-Kashar me një sasi mallrash konfeksione pasi kishin kaluar regjimin doganor të pikës kufitare Rinas, duke shmangur dhe mosdeklaruar tërësisht detyrimet doganore.