Madonna bëri një paraqitje surprizë në MTV Video Music Awards 2021

Pas një pamje të Madonës që mbërriti në New York City me një taksi të verdhë, ylli legjendar i popit doli në skenë për të përkujtuar 40 vjetorin e MTV.

“Rreth 40 vjet më parë, unë erdha në New York City me asgjë tjetër përveç 35 dollarë dhe një palë këpucë vallëzimi. I thashë taksistit të më çonte në qendër të gjithçkaje. Ai më la në Times Square. Isha 19 vjeç dhe u tmerrova, por ishte vetëm hapi i parë. E dija që një ditë, me shumë punë të palodhur, do të njihesha jo vetëm në New York City, por në të gjithë botën. Dyzet vjet më parë, një luftëtar tjetër mbërriti në New York City, me shpresën për të krijuar diçka revolucionare: një kanal i dedikuar i gjithi muzikës u shfaq premierë në mes të natës dhe e quajti veten MTV. Ne gjetëm njëri -tjetrin dhe krijuam një lidhje që ndryshoi jetën time, ndryshoi muzikën dhe krijoi një formë krejt të re arti. Kjo është arsyeja pse ka vetëm një vend për të qenë sonte. ”

Duke hyrë në vitin e 40 -të të karrierës së saj muzikore, Madonna dhe VMA kanë një trashëgimi të gjatë, duke përfshirë performancën e saj legjendare të “Like a Virgin” në 1984, performancën e saj ikonike të “Vogue” në 1990.

Madonna ka grumbulluar 20 trofe “Moon Person” në VMA gjatë karrierës së saj të dekoruar, duke filluar në vitin 1986 kur mori Çmimin “Video Vanguard”. Madonna gjithashtu fitoi çmimin “Viewer’s Choice” në 1989 për “Like a Prayer” dhe, një dekadë më vonë, çmimin e lakmuar Video të Vitit për këngën e saj 1999 “Ray of Light”.

Në ditëlindjen e saj të 63 -të më 16 gusht, Madonna njoftoi se po kthehej në “Warner Music Group” me planet për të rilançuar të gjithë katalogun e saj; Madonna “do të merret personalisht me albumet e saj historike”, tha WMG duke shtuar se këngëtarja gjithashtu “do të prezantojë publikime unike për ngjarje speciale, dhe shumë më tepër”.