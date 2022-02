Me një popullsi prej afro 30 milionë banorësh, Madagaskari tashmë ishte duke u përballur me pasojat e ciklonit Ana, i cili vrau 55 njerëz dhe zhvendosi 130,000 vetëm dy javë më parë. Cikloni Batsirai goditi një pjesë të ndryshme të ishullit, më në jug, ku popullsia po përballet me një situatë të pasigurt për sa i përket furnizimeve ushqimore për shkak të një thatësire të madhe.