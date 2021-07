Së fundmi mediat e huaja kanë raportuar se këngëtari Machine Gun Kelly ka qenë fans dhe e ka adhuruar partneren e tij,aktoren Megan Fox.

Ky fakt është pohuar edhe nga vetë reperi i cili ka zbuluar se ka pasur një një poster të Fox të varur në dhomën e gjumit në adoleshencën e tij, vite para se çifti të nisnin lidhjen.“Ishte nga seti fotografik i saj për GQ”, u shpreh ai në një intervistë GQ, duke iu referuar kështu xhirimeve të aktores me bikini në vitin 2008.Sipas “GQ”, njëri nga miqtë e tij të klasës e mban mend kur reperi betohej se do të martohej me Megan në të ardhmen.