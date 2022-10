Romelo Lukaku e ka përjetuar ‘intensivisht’ natën e Camp Nou, duke mbështetur shokët e skuadrës në rrjetet sociale: “Ndeshje e madhe djema. Vazhdojmë kështu”, ka shkruar ai në Instagram. Lukaku i ka shtrënguar dorën ‘simbolikisht’ me Barcella, Lautaro Martinez dhe Gosens për golat.

Në fakt ka qenë një spektakël i vërtetë në Barcelona-Inter, 3-3. Në Camp Nou ndodhi gjithçka me avantazhin e Barcelonës të nënshkruar nga Dembélé në të 40′. Rikuperimi i çmendur i Inter edhe me Barella dhe Martinez mes minutave 50′ dhe 63′. Një ndeshje që nuk pati paqe e Lewandowski barazoi 2-2 në minutën e 82-të, por Gosens riktheu Interin në avantazh në minutën e 89-të. Lewandowski riktheu barazimin 3-3 në minutën e 92-të. Një barazim që mund të ishte edhe fitore nëse Asllani nuk do të gabonte në fund, por që mbetet thelbësor për zikaltrit. Skuadra e Simone Inzaghi sheh tashmë 1/8, e do të mjaftojë vetëm të mposhtë Viktoria Plzen për të kaluar.

E diela mund të jetë dita e kthimit, pothuajse 50 ditë pas ndalimit. Romelo Lukaku bëhet gati të shijojë sërish fushë, pas dëmtimit në përkulësit e kofshës së majtë. Sulmuesi belg mezi pret të kthehet në fushë me Inter. E duket se do të jetë në dispozicion të Simone Inzaghi në ndeshjen e orës 12:30 kundër Salernitana në San Siro. “Ka shpresë për Lukakun dhe Correan, më pak për Brozovic. Ata janë tre lojtarë shumë të rëndësishëm që mund të na ndihmojnë”, tha trajneri zikaltër pas barazimit ndaj Barcelonës.