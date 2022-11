Kur pasuroni dietën me ushqime të freskëta dhe të pasura me shumë antioksidantë, yndyrna të shëndetshme, ujë dhe lëndë ushqyese esenciale, trupi do të tregojë rezultatin përmes lëkurës.

Në fund të fundit, lëkura është shpesh pjesa e parë e trupit tonë për të treguar probleme të brendshme.

Hulumtuesit madje kanë arritur në përfundimin se ngrënia e frutave dhe perimeve është mënyra më e sigurt dhe më e shëndetshme për të luftuar rrudhjen e lëkurës.

Këtu janë 10 nga ushqimet më të mira anti-plakje për të dhënë shkëlqim lëkurës:

Lakrat

Specat e kuq

Papaja

Boronica

Brokoli

Spinaqi

Lajthitë

Avokado

Patate të ëmbla

Farat e shegës