Janë bërë plot 81 ditë që kur Rusia nisi atë që e quan “mision special demilitarizimi” të Ukrainës, që Perëndimi e njeh si pushtim të fqinjit të vogël të Rusisë. The Guardian përmbledh në pak pika zhvillimet e fundit të luftës shkatërruese që po ndodh prej gati tre muajsh vendin europian.

⋅Një kolonë e madhe me qindra makina dhe furgona që transportonin refugjatë nga rrënojat e Mariupolit mbërriti në qytetin e kontrolluar nga ukrainas të Zaporizhzhia të shtunën mbrëma, pasi pritën disa ditë që trupat ruse t’i lejonin ata të largoheshin, raporton Reuters. Ukraina ka evakuuar gradualisht civilët nga qyteti i shkatërruar për më shumë se dy muaj.

⋅Ukraina ka marrë një valë mbështetjeje emocionale nga evropianët për të fituar konkursin e 66-të të këngës në Eurovizion, i cili u mbajt të shtunën në mbrëmje në Torino të Italisë. Stefania nga Kalush Orchestra përfundoi e para pas paraqitjeve të forta nga Mbretëria e Bashkuar, Spanja dhe Suedia në votimin e hershëm. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskiy përshëndeti fitoren dhe u zotua që një ditë të zhvillojë finalen në një Mariupol “të lirë, të rindërtuar”.

⋅Udhëheqësi i pakicës në Senatin e SHBA, Mitch McConnell, iu bashkua listës në rritje të politikanëve amerikanë që bëjnë vizita në Kiev. Zelenskiy e përshëndeti vizitën e McConnell si një sinjal të fuqishëm të mbështetjes dypartiake për Ukrainën.

⋅Zelenskiy falënderoi gjithashtu presidentin Joe Biden për nënshkrimin e ligjit këtë javë të një përditësimi të aktit Lend-Lease të epokës së Luftës së Dytë Botërore, i cili lejon prodhimin dhe dërgimin më të shpejtë nga SHBA të armëve dhe municioneve për aleatët e përfshirë në konflikte në të cilat nuk është një pjesëmarrës i drejtpërdrejtë.

⋅Ambasadori i Rusisë në SHBA, Anatoli Antonov, thotë se diplomatët e vendit të tij në Uashington DC po kërcënohen me dhunë dhe po ngacmohen nga shërbimet e inteligjencës amerikane, raporton Reuters, duke cituar agjencinë ruse të lajmeve Tass.

⋅Presidenti i Finlandës, Sauli Niinistö, i tha Vladimir Putinit se Helsinki planifikon të bashkohet me NATO-n. Lajmin e dha Niinistö gjatë një telefonate me liderin rus.

⋅Putin tha se braktisja e neutralitetit do të ishte një gabim dhe se nuk ka kërcënime aktuale për sigurinë e Finlandës. Rusia e ka përshkruar ofertën e Helsinkit për t’u bashkuar me NATO-n si një veprim armiqësor që “padyshim” do të përfaqësonte një kërcënim – të cilit Moska do t’i përgjigjet.

⋅Ukraina thotë se Moska po planifikon të mbajë një referendum, ndoshta të dielën, nëse Mariupol dëshiron të bëhet pjesë e Rusisë. Ky lajm vjen pas lajmeve të një sondazhi të ngjashëm në rajonin separatist të Gjeorgjisë, Osetisë Jugore dhe pretendimeve nga aleatët perëndimorë se Rusia po planifikon referendume të rreme për të justifikuar veprimet ushtarake.

⋅Trupat ruse janë tërhequr nga zona e qytetit Kharkiv, tha kryetari i bashkisë, Ihor Terekhov. Ai tha se, “për shkak të përpjekjeve të mbrojtjes territoriale të Kharkiv dhe forcave të armatosura të Ukrainës, rusët janë tërhequr larg nga zona e qytetit në drejtim të kufirit rus”.

⋅Lufta do të përfundojë deri në fund të vitit 2022, tha kreu i inteligjencës ushtarake të Ukrainës. Gjeneralmajor Kyrylo Budanov pretendoi se Moska po vuante viktima të rënda dhe parashikoi një pikë kthese nga mesi i gushtit, duke shtuar besimin e tij se “shumica e veprimeve luftarake aktive do të kenë përfunduar deri në fund të këtij viti”.

⋅Moska po dështon të arrijë qëllimet e saj politike në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar. Fakti që Rusia ia ka dalë vetëm të imponojë një udhëheqje lokale pro-ruse në qytetin e Khersonit “thekson dështimin e pushtimit rus për të bërë përparim drejt objektivave të saj politike”, thuhet në përditësimin e fundit të inteligjencës.

⋅“Negociatat shumë të vështira” për fazën tjetër të evakuimeve nga Mariupol ishin në vazhdim, tha Zelenskiy. Mbrojtësit e fundit ukrainas të mbetur të qytetit janë të izoluar në fabrikën e çelikut Azovstal.

