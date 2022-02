Sulmi rus mbi Ukrainë dyfishoi humbjet e oligarkëve dhe miliarderëve rusë që nga fillimi i vitit ndërsa Presidenti Vladimir Putin nuk ka ndërmend të tërhiqet duke shkaktuar sanksione të rënda nga Perëndimi.

Në një intervistë për “The Times” dy miliarderë rusë i kanë kërkuar Moskës që t’i japë fund pushtimit të saj në Ukrainë, me njërin që e përshkruan konfliktin si “një tragjedi” për njerëzit e të dy vendeve.

Mikhail Fridman, 57 vjeç dhe Oleg Deripaska, 54 vjeç, u lutën për bisedime paqeje pasi një koleg oligark paralajmëroi për “katastrofë” për ekonominë , politikën dhe marrëdhëniet e Rusisë në skenën botërore.

“Kam lindur në Ukrainën perëndimore dhe kam jetuar atje deri në moshën 17 vjeç. Prindërit e mi janë shtetas ukrainas dhe jetojnë në Lviv, qyteti im i preferuar.

Por unë gjithashtu kam kaluar shumë nga jeta ime si qytetar i Rusisë, duke ndërtuar dhe rritur biznese. Unë jam thellësisht i lidhur me popujt ukrainas dhe rus dhe e shoh konfliktin aktual si një tragjedi për ata të dy. Unë nuk bëj deklarata politike, jam një biznesmen me përgjegjësi ndaj mijëra punonjësve të mi në Rusi dhe Ukrainë. Megjithatë, jam i bindur se lufta nuk mund të jetë kurrë zgjidhja. Kjo krizë do të kushtojë jetë dhe do të dëmtojë dy kombe që kanë qenë vëllezër për qindra vjet. Ndërsa një zgjidhje duket tmerrësisht e largët, unë mund të bashkohem vetëm me ata, dëshira e zjarrtë e të cilëve është që gjakderdhja të marrë fund.” shkroi Fridman, i cili kontrollon firmën private të kapitalit LetterOne dhe themeloi Alfa Bank, bankën më të madhe private në Rusi.

Deripaska theksoi rëndësinë e bisedimeve të paqes, të cilat filluan në Bjellorusi të hënën, duke thënë: “Paqja është shumë e rëndësishme”.

Deripaska është themeluesi i gjigantit rus të aluminit Rusal.

Oligarkët e Rusisë, të cilët ushtronin ndikim të rëndësishëm mbi Presidentin Jelcin në vitet 1990, po përballen me kaosin ekonomik të nxitur nga sanksionet perëndimore. Një miliarder anonim i Moskës tha se pushtimi “do të ishte katastrofik në të gjitha kuptimet: për ekonominë, për marrëdhëniet me pjesën tjetër të botës, për situatën politike”.