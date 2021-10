Pas ndarjes me Mozzik-un, Loredana ka bërë lëmsh rrjetin me foton e publikuar së fundmi ku duket një atlete e një bebi krahas së cilës ka shkruar “2?” duke nxitur dyshimet se ka plan apo do të bëhet nënë për herë të dytë!

Nuk dihet akoma nëse bëhet fjalë për ndonjë projekt muzikor, apo ka të bëjë vërtetë me një bebush.

Kujtojmë se Loredana së bashku me reperin e njohur Mozzik janë prindër të një vogëlusheje, të cilën e kanë pagëzuar me emrin Hana.