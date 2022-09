Loredana për herë të parë reagon për mardhënien e saj me Mozzik. A e ka tradhëtuar ndonjëherë ex-in e saj dhe çfarë i mungon vajzës së tyre Hana.

A e lejon ajo Mozzik ta takojë Hanën?

“Ai mund ta takojë dhe ta marrë Hanën sa herë ka dëshirë! S’ka qenë kurrë ndryshe. Duhet ta pyesësh si është puna”

A e ka tradhtuar ndonjëherë ish-in? “JO” përgjigjet prerë Loredana.

Dikush e pyet “A mendon që Hanës i mungon diçka?”

“Po një vëlla”- ia kthen ajo.

Fansat shpresonin për një rikthim mes tyre, duket se vëllai i Hanës s’do të vijë nga Mozzik. Reperi e ka ndarë mendjen që me Loredanën nuk do të ketë më rikthim. Mozzik e plasi “bombën” e tij me këngën e re titulluar “Të dua”. Ky projekt i dedikohej vajzës së tij dhe Loredanës, Hanës.

Në këtë këngë reperi shprehte keqardhje e dhimbje për faktin që s’mund të ishte i pranishëm sa do të donte ai në jetën e Hanës, sepse prindërit e saj u ndanë shumë të rinj.

Arsyeja pse u ndanë? Më mirë s’po e tregoj se është shumë e rëndë thotë Mozzik, ndaj dyshimet nisën menjëherë. Fansat aluduan për një tradhti nga Loredana, duke qenë se Mozzik shfaqej revoltuar në rreshtat e tij.