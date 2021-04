ëse ende nuk është shtatzënë (gjë që po dyshohet çdo ditë e më shumë në rrjet), Loredana e do se s’bën një fëmijë të dytë me Mozzik.

Pasi u ribashkuan me lezet dhe nuk i shpëtuan dot syrit të mediave, çifti shumë i komentuar i showbiz-it po bën sërish plane për të zgjeruar familjen.

Nuk është hera e parë që reperja shpreh në story dëshirën për të pasur një tjetër fëmijë pas Hanës, ashtu siç ka bërë edhe pak orë më parë.

Në InstaStory, ajo ka shkruar : “Dua një fëmijë të dytë”, duke e ndarë kështu dëshirën e saj me ndjekësit.

Jo vetëm kaq! Lori na “bombardoi” me foto të ndryshme me Mozzik, foto me Hanën, foto të Mozzik dhe Hanës dhe e gjithë vëmendja u kthye sërish tek dyshja.