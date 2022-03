Mesfushori ukrainas i West Ham United, Andriy Yarmolenko me golin e tij të shënuar dje kundër Sevillas në Europa League i siguroj kualifikimin klubit të tij për në fazën çerek finale të këtij kompeticioni, por pas ndeshjes ai emocioni të gjithë të pranishmit në stadium, transmeton Gazeta Metro.

Ukrainasi, Andriy Yarmolenko përveç golit të shënuar, bëri edhe një gjest të mrekullueshëm duke i dhuruar fanellën e tij një tifozi që mbante gjatë sfidës flamurin e Ukrainës, duke ndjerë kështu dhimbjen për momentet që është duke kaluar atdheu i tij.

Pas ndeshjes shumë bashkë lojtarë të tij deklaruan që ai ndihej paksa i mërzitur pas ndeshjes, edhe për kundër faktit që realizoj golin e fitores, sepse sulmet nga agresori rus nuk kanë të ndalur në Ukrainë.

32-vjeçari kishte marrë leje nga skuadra londineze javë më parë për shkak të ngjarjeve të fundit në Ukrainë, derisa ai u kthye në ekipin e tij vetëm ndeshjen e kaluar kundër Aston Villës, duke qenë edhe aty përcaktues për fatin e ndeshjes, pasi që shënoj golin e parë në sfidën e fituar 2-1. /gazetametro.net

