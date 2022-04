I pyetur për çështjen e Presidentit, pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit, Sali Berisha tha se Partia Demokratike nuk do të pranojë asnjë propozim që mund të vijë nga kryeministri Edi Rama.

“Linja politika është e qartë , kundërshtari ynë është Rama. Nëse do të propozojë për presidentin e ri dhe se cili do të jetë qëndrimi do merret vendimi nga organet më të larta. PD si opozitë e vërtetë nuk pranon asnjë propozim të Edi Ramës. Në se Rama vendos që presidentin ta propozojë PD ose opozita atëherë do të nisim konsultimet me institucionet e PD”, u shpreh Berisha.