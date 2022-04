Skuadra e Liverpool ka triumfuar sot në shtëpi ndaj Watford me rezultat 2-0, golat për skuadrën e drejtuar nga Jurgen Klopp i realizuan Diogo Jota dhe Fabinho.

Liverpool në ‘Anfield Road’ tregon edhe një herë që është super fuqi, me golat e realizuar nga Diogo Jota në minutën e 22′ dhe Fabinho nga penalltia në minutën e 89′ ka arritur të mposht Watfordin.

‘The Reds’ me këtë fitore tani dalin në vendin e parë në tabel me 72 pikë duke lënë kështu prapa Manchester Cityn e cila ka 70 pikë, por që ka një ndeshje më pak të cilën do ta luaj sot në ora 16:00 ndaj Burnley si mysafir.

Kurse, Watford me këtë humbje rrezikon shumë që të kthehet përsëri në Championship vetëm pas një sezoni, pasi janë në vendin e 18’të me 22 pikë.

Kujtojmë se të dielën tjetër me fillim nga ora 17:30 në ‘Etihad Stadium’ do të luhet ndeshja që mund edhe të vendos titullin ajo ndërmjet Manchester City dhe Liverpool.