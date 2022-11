Liverpooli është në shitje dhe Conor McGregor ka bërë një hap përpara. Irlandezi pranon se dëshiron të blejë klubin dhe tashmë ka kërkuar informacion. Në orët e fundit është raportuar se Fenway Sports Group, pronar i klubit Merseyside që nga viti 2010, është i hapur për oferta. Grupi amerikan, në një deklaratë të lëshuar për The Athletic, konfirmoi se ata janë të hapur për shitje: “FSG shpesh ka marrë shprehje interesi nga palët e treta. E në të kaluarën, ka thënë se me termat dhe kushtet e duhura do të konsideronim aksionerët e rinj”.

Që kur u përhap lajmi për shitjen e mundshme, shtypi dhe fansat kanë hipotezuar blerësit e mundshëm. Ndërkohë ka edhe nga ata që kanë dalë hapur. Conor McGregor pranoi se kishte pyetur për shitjen e mundshme të Liverpool. Një tifoz në rrjetet sociale i kërkoi irlandezit të blinte klubin e Premier League dhe ai u përgjigj: “Do të doja shumë! Kërkova informacion për këtë, po. Sapo e dëgjova. Çfarë befasie! Çfarë klubi!”.

IRONIA E TIFOZËVE: “JE I UNITED”

Tweet-i i tij ndezi tifozët: “Ata duan 4 miliardë, jo 4 milionë”, tha dikush me shaka. Një tjetër shtoi: “Ju jeni një tifoz i United, kështu që jo faleminderit”. E përsëri: “A nuk jeni tifoz i United? Unë kam dashuri për ty Conor, por të lutem largohu nga klubi im”. Përpara ndeshjes së Liverpool në Carabao Cup kundër Derby County, edhe ndihmësi i Jurgen Klopp, Pep Lijnders, u pyet për shitjen e klubit: “Deklarata ishte e qartë. Nuk është e re që një klub të përpiqet të gjejë investitorë. Ata po përpiqen ta mbajnë klubin. Ne e dinim këtë më parë, sigurisht. Ne e dinim për deklaratën”.

Lijnders gjithashtu tha në fund se stafi dhe lojtarët janë plotësisht të përqendruar në detyrë: “Po sikur të na shpërqendronte? Kjo është ajo që më pëlqen në klubin tonë. Jemi shumë të fokusuar. Pati një bisedë të vogël mes meje dhe Jurgen. Por që nga ai moment filluam të fokusoheshim në ndeshjen e madhe që do të vijë”.