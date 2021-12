Hap fals i Chelsea në këtë javë të shtatëmbëdhjetë të një Premier League të goditur nga rastet e shumta të Covid. Blues ndalen në Stamford Bridge në 1-1 nga Evertoni i Rafa Benitez dhe kështu bien në vendin e tretë, katër pikë prapa liderit Manchester City. Liverpool, nga ana tjetër, mbetet në vazhdën e Guardiolës: djemtë e Klopp e panë veten në disavantazh në shtëpi, por më pas përmbysin Newcastle 3-1, duke u rikthyer në -1 nga vendi i parë.

LIVERPOOL-NEWCASTLE 3-1

Vuan vetëm në fillim, pastaj Liverpool arrin të përmbysë Newcastle dhe të mbetet në ndjekje të Manchester City kryesues. Reds fituan 3-1 (fitorja e gjashtë radhazi në kampionat) dhe kështu u rikthyen në vetëm një distancë pas Guardiolës, ndërsa Newcastle është i fundit me vetëm dhjetë pikë. Megjithatë, ishin miqtë ata që kaluan në epërsi në minutën e 7 me Shelveyn: por është vetëm një iluzion, sepse në minutën e 21 Jota dhe të 25 Salah, nënshkruan përmbysjen e menjëhershëm që i tronditi bardhezinjtë. Newcastle protestoi për një lojtar të rrëzuar në rastin e barabzimit të Liverpool, por asgjë nuk ndryshoi dhe më pas skuadra e Klopp kaloi në avantazh dhe më pas mbylli llogaritë në minutën e 87 me një gol të mrekullueshëm të Alexander-Arnold.

CHELSEA-EVERTON 1-1

Chelsea frenon në shtëpi, duke lejuar Everton të rikuperojë, duke konfirmuar periudhën e vështirë që i largoi Blues katër pikë pas Manchester City kryeses. Nga ana tjetër, oksigjeni i çmuar për të besuarit e ish-trajnerit të tyre Rafa Benitez, ende i ngatërruar në zonat e ulëta-mesme të tabelës. Një ndeshje jo e lehtë për Chelsean, që pati vështirësi gjatë gjithë pjesës së parë, pasi Everton u mbrojt mirë për të kundërsulmuar më pas. Gjithësesi ishte Mount ai që zhbllokoi ndeshjen në mesin e pjesës së dytë, me një asist nga James në minutën e 70. Pa Lukakun dhe Wernerin, megjithatë, është e vështirë të mbyllet ndeshja dhe, në minutën e 74, pas vetëm katër minutash nga avantazhi i lojtarëve të Tuchel, erdhi barazimi i të riut Branthwaite, në golin e parë në karrierën e tij. Chelsea nuk ishte në gjendje të reagonte, mungonin lojtarët dhe energjitë dhe fërshëllima e trefishtë, vetëm sa zyrtarizoi një hap tjetër fals për kampionët në fuqi të Evropës.