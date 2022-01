Së fundmi u shpallën nominimet për çmimet e iHeartRadio Music Awards 2022 nga iHeartMedia dhe FOX Entertainment.

Çmimet muzikore iHeartRadio nderojnë artistët dhe këngët më të suksesshme në stacionet iHeartRadio dhe aplikacionin iHeartRadio gjatë gjithë vitit 2021.Këngëtarët që kanë marrë nominime të shumtajanë: Justin Bieber, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Giveon dhe Drake.Në nominimet për këngën më të mirë janë: “Bad Habit” – Ed Sheeran, “Drivers license” – Olivia Rodrigo, “Easy On Me” – Adele, “Kiss Me More” – Doja Cat në bashkëpunim me SZA, “Leave The Door Open” – Bruno Mars, Anderson .Paak, dhe Silk Sonic, “Levitating” – Dua Lipa, “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X, Peaches – Justin Bieber në bashkëpunim me Daniel Caesar dhe Giveon, “Positions” – Ariana Grande dhe Stay, The Kid LAROI dhe Justin Bieber.Çmimet e Muzikës iHeartRadio 2022 do të transmetohen drejtpërdrejt nga Auditoriumi “Shrine” në Los Angeles, të martën, më 22 mars në FOX.