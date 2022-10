Së fundmi është publikuar lista e këngëtarëve që do të marrin pjesë në Festivalin e RTSH.Në edicionin e 61-të të Festivalit të Këngës në Radio Televizionin Shqiptar do konkurrojnë 26 këngë, 16 prej të cilëve janë artistë të cilët kanë performuar edhe më parë në Festival dhe 10 të tjerë janë artistë të rinj dhe grupe alternative.

Festivali do të japë 3 çmime të para: 1 çmim për artistët e rinj dhe grupet alternative dhe 1 çmim për karrierë. Ndryshe nga vitet e kaluara, fituesi i cili do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision do të zgjidhet me votat e publikut.